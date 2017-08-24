Anadolu Adalet Sarayı'nda silah sesleri, yaralılar var

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlar patladı. İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davasının ardından silahlar konuştu.Duruşma görüldüğü sırada B blok eksi dördüncü katta bulunan çay ocağında ilk önce iki taraf arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile taraflar adliye dışına çıkartıldı. Bir grup adliyenin arkasındaki Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki çay bahçesine gitti.Grup burada oturduğu sırada, içinde üç kişinin bulunduğu siyah Mercedes marka otomobilden grubun üzerine ateş açıldı. Bir kişi göğsünden, bir kişi de ayağından yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçmaya çalışan üç kişi, cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobile çarptıktan sonra otomobillerini bir benzinliğe bırakarak yaya olarak kayıplara karıştı.Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, saldırganları yakalamak için ekipler alarma geçti.

Kaynak: Hürriyet