24/08/2017 11:02


Eskişehir-Ankara karayolunda feci kaza, ölü ve yaralılar var

trafik kazası

İzmir'den Ankara'ya doğru yol alan yolcu otobüsü, Ankara'ya 35 kilometre kala Ballıkuyumcu mevkisinde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptı.Kaza sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti

Otobüste sıkışan vatandaşların kurtarılması için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Araç trafiği, kontrollü olarak tali yoldan verilmeye başlandı.Olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.


AMK gazetesi 24 Ağustos 2017
AMK gazetesi 24 Ağustos 2017
Cumhuriyet gazetesi 24 Ağustos 2017
Cumhuriyet gazetesi 24 Ağustos 2017
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Evrensel gazetesi 24 Ağustos 2017
Fanatik gazetesi 24 Ağustos 2017
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