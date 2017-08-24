24/08/2017 11:02
Eskişehir-Ankara karayolunda feci kaza, ölü ve yaralılar var
İzmir'den Ankara'ya doğru yol alan yolcu otobüsü, Ankara'ya 35 kilometre kala Ballıkuyumcu mevkisinde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptı.Kaza sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti
Otobüste sıkışan vatandaşların kurtarılması için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Araç trafiği, kontrollü olarak tali yoldan verilmeye başlandı.Olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.