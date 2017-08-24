Flaş, kurbanlık hayvanların bulunduğu alanda korkutan yangın

İstanbul'da Sarıyer Hadım Koru Yolu Caddesi üzerindeki kurbanlık hayvanların bulunduğu barınakta çıkan yangına itfaiye görevlileri müdahale etti

Olay yerine gelen polisler giriş çıkışları kapattı.Yangında bazı hayvanlar telef olurken diğer hayvanlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak alandan uzaklaştırıldı. Alevleri söndüren itfaiye görevlileri, duman tahliyesi ve köpüklü suyla soğutma çalışması yaptı.Barınakta hasara yol açan yangın nedeniyle iki büyükbaş hayvan telef oldu. Sahibi tarafından içeriden çıkarılan ve yoğun dumandan etkilenen diğer 6 hayvan ise kesildi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.