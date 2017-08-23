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Kaçmak isteyen teröristler Amanos Dağlarını ateşe verdi

amanos

Hatay kırsalındaki Amanos Dağları'nda terör örgütüne yönelik operasyonda teröristler ormanı ateşe verdi

Amanos Dağları'ndaki PKK yapılanmasını sonlandırmak için Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor.Bugün öğle saatlerinde Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi kırsalında operasyonda olan güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Kısa süreli temasta, teröristler kaçmak için bölgedeki ormanı ateşe verdi.Arsuz Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri alındıktan sonra başlattığı çalışmayla yangın kontrol altına alınırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede sürdürülen geniş çaplı operasyon devam ediyor.

 

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