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Yıllık izne çıktı, acı haber ailesini yıktı

Şakir Kurtbasan

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ailesiyle beraber tatil yapan 35 yaşındaki Şakir Kurtbasan denizde yüzerken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu

Yıllık izine çıkan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar sahilinde ev kiralayıp, ailesi ve akrabaları ile tatil yapan Tire Belediyesi personeli Şakir Kurtbasan, dün akşam saatlerinde denizde yüzerken kalp krizi geçirdi. Evli ve bir çocuk babası olan Kurtbasan, yakınlarının da yardımı ile sahile çıkarıldı.

Ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kurtbasan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şakir Kurtbasan’ın ölüm haberi üzerine sevenleri gözyaşlarına boğuldu

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