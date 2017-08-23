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Kadir Topbaş'tan 'hastaneye kaldırıldı' iddialarına esprili yanıt

Kadir Topbaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, hastalanıp hastaneye kaldırıldığına dair basında çıkan haberlere yanıt verdi

Türkiye’nin en büyük saksılı ağaç fidanlığını ve toprak üretim tesisinde incelemelerde bulunan İBB Başkanı Kadir Topbaş, önceki gün ortaya atılan rahatsızlandığı nedeniyle hastaneye yatırıldığı iddialarına cevap verdi. Topbaş yaptığı açıklamada “Bana ne kadar ömür biçmişler peki?” diye espri yaptıktan sora “Baktılar ki başkana bir türlü bir şey olmuyor artık bir takım söylentilerle ne yapsak diye düşünüyorlar.” ifadelerine yer verdi.

 
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