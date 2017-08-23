43 minutes ago


Atatürk Havalimanında bayram yoğunluğu başladı

atatürk havalimanı

Haftaya başlayacak olan Kurban Bayramı tatili şimdiden etkisini hissettirmeye başladı. Atatürk Havalimanında bugün yoğunluk yaşanıyor

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 30 Ağustos ve Kurban Bayramı tatillerine üç günlük yıllık izinlerini ekleyen bazı tatilcilere hacı adaylarının gidişi de eklenince kontrol noktalarındaki yoğunluk oldukça arttı.

Atatürk Havalimanı’nda da terminal giriş kapıları, biniş bankolarında ve pasaport kontrol noktalarında kuyruklar oluştu. Pasaport polisi tüm bankoları dolu tutarak yolcuların uçaklarına yetişmesini sağladı.

Bayram için şimdiden Türkiye’ye akın akın gelen gurbetçi kafileleri dikkat çekerken turizm bölgelerine uçuş yapan uçaklarda yer bulmak da zorlaştı. Yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarında son günlerde doluluk oranlarında önemli artışlar oldu.

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler
Şakir Kurtbasan

Yıllık izne çıktı, acı haber ailesini yıktı

Kadir Topbaş

Kadir Topbaş'tan 'hastaneye kaldırıldı' iddialarına esprili yanıt

Kurban Bayramı tatili

Kurban Bayramı tatili hangi gün başlıyor, tatil kaç gün sürecek

kurban bayramı tatili

Kurban Bayramı tatili öncesi uzmanlardan araç sürücülerine uyarı

Son Dakika Haberleri
çağla şikel

Çağla Şikel fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor

Ömer Çatkıç

Bylock'tan gözaltına alınan Ömer Çatkıç hakkında suçlama ortaya çıktı

okullar ne zaman açılacak

İlk ders zili ne zaman çalacak, işte okulların açılış tarihi

chp milletvekili ciray

Yargı tiyatro değildir, biz de figüran olamayız

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Amerika, şimdi de mezhep kavgasını körüklüyor

Necdet Sivaslı Amerika tarafından hazırlanan ve199 ülkeyi kapsayan ‘2016 Uluslararası Dini Özgürlükler’ Raporunu açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Türkiye’yi suçlayan ve “Mezhep ayrımcılığı” yaptığı konusundaki ...

Devam