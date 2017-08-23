Kurban Bayramı tatili hangi gün başlıyor, tatil kaç gün sürecek

Binlerce çalışan Kurban Bayramı nedeniyle tatile çıkmaya hazırlanıyor. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Ayrıntılar haberimizde

Bakanlar Kurulunda alınan karar sonrası Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla tatil programı da belli oldu, Kurban Bayramı tatili 26 Ağustos Cuma günü başlayacak ve 4 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

26 Ağustos 2017 Cumartesi | Hafta sonu tatili

27 Ağustos 2017 Pazar | Hafta sonu tatili

28 Ağustos 2017 Pazartesi (Birleştirildi)

29 Ağustos 2017 Salı (Birleştirildi)

30 Ağustos 2017 Çarşamba | Zafer Bayramı resmi tatili

31 Ağustos 2017 Perşembe Günü | Arefe (Birleştirildi)

1 Eylül 2017 Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün

2 Eylül 2017 Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün

3 Eylül 2017 Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün

4 Eylül 2017 Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün