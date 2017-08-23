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Yurt dışına kaçmaya hazırlanan 172 kaçak yakalandı

kaçak göçmen

Kırklareli'de, kaçak yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu tespit edilen 172 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 18-22 Ağustos tarihleri arasında merkeze bağlı köylerle Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde yasa dışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yapan 8 ayrı grup tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda yabancı uyruklu 172 kaçak ve sığınmacıyı yakaladı.Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 
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