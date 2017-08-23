3 yaşındaki Mira'nın elinde patlayan balon küçük kızı yaraladı

3 yaşındaki Mira'ya ailesinin 5 TL'ye aldığı uçan balon küçük kızın elinde patladı. Patlamadan sonra elleri yanan Mira şimdilerde tedavi görüyor

Bursa'da yaşayan Necla ve Atilla Sevinç çifti, geçtiğimiz Cuma günü seyyar satıcıdan 3 yaşındaki kızları Mira için 5 TL'ye uçan balon aldı. Küçük çocuğun elindeki balon bir süre sonra yüksek bir sesle bomba gibi patladı. Bir anda alevler içinde kalan Mira, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan küçük kızın ellerine ve sağ bacağında 2'nci derece yanık oluştuğu belirlendi. Küçük Mira şimdi ellerindeki sinirlerin zarar görme ihtimaline karşı plastik cerrahide tedavi görüyor.

Anne Necla Sevinç, yaşadıkları olayı şu şekilde anlattı: "Cuma günü ilk kez kızımıza uçan balon aldık. Normalde uçan balonların helyum gazi ile doldurulması gerekiyor ve helyum tehlikeli bir gaz değil. Ama merdivenaltı üreticiler bu konuya da el atmış. Tanesi 5 TL'ye satılan bu balonların içine daha ucuza maledilen yanıcı ve patlayıcı maddeler koyuyorlarmış. Aldığımız balon da kızımın elinde bomba gibi patladı."

Kızının ellerinin saniyeler içinde yandığını anlatan Sevinç, "Adeta bir ateş topu oluştu. Alevi sönmüyor, balonun naylonu vücuda yapışıyor. Şükürler olsun ki ben yanındaydım anında müdahale ettim. Ellerinde ve bacağının üst kısmında 2'nci derece yanıklar var İlk müdahaleyi yapan doktor ‘Şanslıymışsınız gözleri ve yüzü yanmamış' dedi. Mira'nın tedavisi plastik cerrahide devam ediyor. 10 gün boyunca pansuman olacak" dedi.

Kızının fotoğrafını ve başına gelenleri sosyal medyada paylaşarak aileleri uyaran Necla Sevinç, "Çeşitli karakterlerle süslenen balonlar tehlike saçıyor ama hiç birimiz bunun farkında değiliz. Biz d böyle olumsuz bir olayı yaşayınca bilgi sahibi olduk. Lütfen tanımadığınız sokak satıcılarından bu balonları almayın. Çocuklarınızın bileklerinde bombayla gezmelerine müsaade etmeyin" diye konuştu.