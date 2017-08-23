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İstanbul'da 14 adrese eş zamanlı operasyon, gözaltılar var

istanbul uyuşturucu operasyonu

İstanbul Bahçelievler'de polis şüphelendiği kişilere yönelik operasyon başlattı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmada 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Özel harekat polisi ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan 11 şüpheli ise Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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