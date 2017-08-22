Vergi uzmanı Prof. Dr. Şükrü Kızılot yaşamını yitirdi
Türkiye'nin önde gelen vergi uzmanlarından Kızılot yaklaşık 59 yaşında hayata gözlerini yumdu
Yaklaşık 15 gün önce yeniden rahatsızlanan Kızılot, son 3 gündür yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu. Prof. Kızılot kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ŞÜKRÜ KIZILOT KİMDİR?
Çorum doğumlu olan Şükrü Kızılot, Maliye Bakanlığı'nda 8 yıl çalıştı. Ardından, önce Adana İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladı. Kızılot, Gazi Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyeliği görevini ve aynı üniversitede Maliye ve Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nü yürüttü. Yazarımız Prof. Dr. Kızılot, 1989 yılından beyin kanaması geçirdiği 2014 yılına kadar vergi alanında pek çok kitap ve köşe yazısı kaleme almıştı.