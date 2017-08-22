Manisa'da düşen yıldırım can aldı, çok sayıda yaralı var
Manisa şiddetli yağışa teslim oldu. Düşen yıldırım nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı
Bağda çalışan 36 yaşındaki Bayram Altıntaş,yıldırım düşmesi sonucu öldü.Akhisar ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Gökçeköy Mahallesi’nde oturan çiftçi dün öğleden sonra bağda üzüm sererken birden hava bozdu. Gök gürültüsü ve şimşekler çakarken evli ve 2 çocuk babası Bayram Altıntaş’a yıldırım isabet etti. Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri,Altıntaş’ın öldüğü belirlendi.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzüm bağında çalışan işçilerin bulunduğu alana yıldırım düşmesi sonucu 6 işçi yaralandı.Vücudunda yanık oluşan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.