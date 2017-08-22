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Balıkesir'de sağanak yağış hayatı felç etti

sağanak yağış

Balıkesir'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, il merkezinde fırtına nedeniyle yaklaşık 20 ağaç devrildi. Bu ağaçların 4'ü park halindeki otomobillerin, biri de otobüs durağının üzerine düştü. Otobüs durağı ve araçlarda hasar oluştu.Yetkililer, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalara başlandığını bildirdi.Bu arada, Fen İşleri Hizmet Binası'ndaki aydınlatma kulesi, yıldırım düşmesi nedeniyle zarar gördü.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre saatteki hızı 27 kilometreye ulaşan fırtına yaklaşık 20 dakika etkili oldu. Sağanak nedeniyle metrekareye 15 kilogram yağış düştü.


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