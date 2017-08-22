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Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu yaralı askerler var

hakkari haberleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda 2 asker yaralandı

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "22.08.2017 günü İlimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar Köyü'nde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP'nin infilak etmesi sonucu 2 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı personeller sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.


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