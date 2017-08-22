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Eski TÜBİTAK çalışanı 5 kişi hakkında gözaltı kararı

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndaki FETÖ yapılanmasına başlatılan soruşturma kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında TÜBİTAK’tan ihraç edilmiş ve FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 5 kişi hakkında gözaltı çıkarıldı. Kararın ardından polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 3 kişinin yakalama çalışmaları ise devam ettiği öğrenildi.

 

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