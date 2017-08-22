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Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağış başladı
Meteoroloji tarafından günler önce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağış başladı
Şiddetli yağış, Beykoz, Silivri, Bakırköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu başta olmak üzere tüm ilçelerde şiddetini arttırarak sürüyor.Sağanak nedeniyle kentte şu anda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı, belediye ve AFAD ekiplerinin ise acil müdahale amacıyla hazır bekletildiği öğrenildi.
Vatandaşlar ise bu uyarıların ardından konut ve iş yerleri için önlem aldı. Bazı vatandaşlar da araçları için kapalı otoparkları tercih etti. Kapalı alanlarda yer bulamayanlar ise battaniye, kilim ve kartonlarla on binlerce liralık servetlerini korumaya çalıştı.