Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağış başladı

Meteoroloji tarafından günler önce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağış başladı

Şiddetli yağış, Beykoz, Silivri, Bakırköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu başta olmak üzere tüm ilçelerde şiddetini arttırarak sürüyor.Sağanak nedeniyle kentte şu anda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı, belediye ve AFAD ekiplerinin ise acil müdahale amacıyla hazır bekletildiği öğrenildi.