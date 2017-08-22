Bakan Eroğlu açıkladı, Şeytan Sofrasındaki yangın sabotaj mı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Şeytan Sofrası mevkinde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Bakan Veysel Eroğlu, sabotaj ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı

Niğde’ye toplu açılış töreni için gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ayvalık’taki Cennet Koyu’nda meydana gelen yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Ayvalık’ta meydana gelen yangında bir sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz ama netleşmedi. Jandarmamız ve polisimiz bu olayı araştırıyor. Ama ben orayı görmüştüm güzel bir yer. ‘Şeytan Sofrası’ ismi verilen bir yer ama biz ismini değiştireceğiz. ‘Cennet Sofrası’ ismini vereceğiz. ‘Hemen toprak işlemine başlayın’ dedim. Birkaç sanatçı da tweet atmış ‘Veysel hoca buraya hemen ağaç dik, dikersen biz de geleceğiz’ diye, buyrun toprak işlemi başladı. Ekim veya kasım ayında fidan dikimi yapacağız. 1 metrekaresini dahi hiç kimseye tahsis etmeyeceğiz. Dolayısıyla 1 yıl zarfında da biz orayı tamamen yeşil yaparız.”