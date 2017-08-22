49 minutes ago


Bakan Eroğlu açıkladı, Şeytan Sofrasındaki yangın sabotaj mı

şeytan sofrası yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Şeytan Sofrası mevkinde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Bakan Veysel Eroğlu, sabotaj ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı

Niğde’ye toplu açılış töreni için gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ayvalık’taki Cennet Koyu’nda meydana gelen yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Ayvalık’ta meydana gelen yangında bir sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz ama netleşmedi. Jandarmamız ve polisimiz bu olayı araştırıyor. Ama ben orayı görmüştüm güzel bir yer. ‘Şeytan Sofrası’ ismi verilen bir yer ama biz ismini değiştireceğiz. ‘Cennet Sofrası’ ismini vereceğiz. ‘Hemen toprak işlemine başlayın’ dedim. Birkaç sanatçı da tweet atmış ‘Veysel hoca buraya hemen ağaç dik, dikersen biz de geleceğiz’ diye, buyrun toprak işlemi başladı. Ekim veya kasım ayında fidan dikimi yapacağız. 1 metrekaresini dahi hiç kimseye tahsis etmeyeceğiz. Dolayısıyla 1 yıl zarfında da biz orayı tamamen yeşil yaparız.”


TÜBİTAK
Eski TÜBİTAK çalışanı 5 kişi hakkında gözaltı kararı
Christina Milian
Christina Milian da flamingo modasına uydu
istanbulda yağış
Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağış başladı
Fenerbahçe-Vardar
Fenerbahçe Vardar maçı canlı yayın bilgileri
fenerbahçe vardar maçı
Fenerbahçe Vardar maçını yönetecek hakem belli oldu
İlgili Haberler
TÜBİTAK

Eski TÜBİTAK çalışanı 5 kişi hakkında gözaltı kararı

istanbulda yağış

Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağış başladı

istanbul hava durumu

Uzmanlardan İstanbul için uyarı üstüne uyarı

istanbulda dolu yağışı

İstanbullu vatandaş doluya karşı hazırlandı

Son Dakika Haberleri
Christina Milian

Christina Milian da flamingo modasına uydu

Fenerbahçe-Vardar

Fenerbahçe Vardar maçı canlı yayın bilgileri

fenerbahçe vardar maçı

Fenerbahçe Vardar maçını yönetecek hakem belli oldu

Hülya Avşar

Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarıyor

 Yazarlarımız
eser Nisan Yağmur

Londra'da Grafiti Savaşı

3 sanatçıdan oluşan 2 takım, 14,5 m duvar, Sadece siyah,beyaz boya, 90 dakika... Geçen hafta Londra'nın sanat merkezi Villiage Underground'da yapılan ve artık gelenekselleşen grafiti savaşı "Screet Walls" ın ...

Devam