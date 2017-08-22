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Uzmanlardan İstanbul için uyarı üstüne uyarı

istanbul hava durumu

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen yağışın kısa süre sonra başlayacağını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini açıkladı

İstanbul'da bugün gün boyu etkili olması beklenen şiddetli sağanak yağışın başlamasına 1 saatten az zaman kaldı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından, "1 saat sonra İstanbul'da yağış başlar. Uzun süreli bir yağış. Dışarıda fazla kalmayın" paylaşımında bulundu.


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