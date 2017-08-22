İstanbullu vatandaş doluya karşı hazırlandı

İstanbul'da beklenen dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar araçlarını korumak için ilginç önlemler aldı

Üsküdar'da otoparklar ağzına kadar doldu hatta kapılarını da kapattı. Kapılarını kapatıp artık otomobil almayan parklardan biri de 4 katlı bu otopark. Kapıya kadar gelip "dolu" tabelasını gören İstanbullu sürücüler bir başka otopark arayışına giriyor. Otopark çalışanı Dolu yağacak dediler otopark tamamen dolu. Daha önce bu kadar yoğunluk hiç olmadı.Meteorolojinin uyarı nedeniyle otoparkımız doldu" diye konuştu.

Yaklaşık 1 ay önce ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti. Bu nedenle çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan ve olası fırtınadan zarar görmemesi için önlemlerini aldı. Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu. Bazı araç sahipleri de otomobillerinin üzerlerini battaniye, halı, kilim ile kapattı. Kapalı otoparkı olan galeri sahipleri ise araçlarını kapalı otoparktan çıkarmadığını söyledi.

Galerici Alper Uzun "Biz araçlarımızı kapalı otoparkımız var oraya aldık. Geçen sefer çok mağdur olduk. Yaklaşık 30 bin lira zararımız oldu. Onu önlemek içim meteorolojiye uyarak araçlarımızı kapalı otoparka aldık" dedi. Erdoğan Sönmez ise "Önlemimizi almaya çalıştık bu şekilde. Poşetledik. Korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.