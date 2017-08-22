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Yurtta havalar nasıl olacak 22 Ağustos il il hava durumu

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek

Meteorolojiden alınan son tahminlere göre 22 Ağustos Salı günü yurtta hava durumu şöyle olacak

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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