Yurtta havalar nasıl olacak 22 Ağustos il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek
Meteorolojiden alınan son tahminlere göre 22 Ağustos Salı günü yurtta hava durumu şöyle olacak
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36