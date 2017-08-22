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Şehit Eren'in horon oynarken çekildiği video duygulandırdı

Eren Bülbül

Trabzon'un Maçka ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Eren Bülbül'ün horon oynadığı görüntüler ortaya çıktı

Şehit edilmesinden 2 ay önce sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı ‘Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ mesajı gündem olmuş, yine sosyal medyada on binlerce kişi ‘Eren iyi ki varsın’ mesajlarıyla üzüntülerini dile getirmişti.

Teröristlerin hain saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün horon oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılmaya başlanan görüntülerin yaylada çekildiği tahmin edilirken, video kısa süre içerisinde çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı. 

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