5 hours 26 minutes ago


Seyir halindeki araç cayır cayır yandı

seyir halindeki araç yandı

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki araç seyir halindeyken yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araç tamamen küle döndü

Yangın, saat 20.00 sıralarında Gürsu TOKİ Dışkaya yolunda meydana geldi. Sürücüsü alınamayan otomobil, hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.Otomobilin yandığını farkeden sürücü aracını kenarı çekerken, yoldan geçenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, araç tamamen küle döndü. 


TÜBİTAK
Eski TÜBİTAK çalışanı 5 kişi hakkında gözaltı kararı
Christina Milian
Christina Milian da flamingo modasına uydu
istanbulda yağış
Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağış başladı
Fenerbahçe-Vardar
Fenerbahçe Vardar maçı canlı yayın bilgileri
fenerbahçe vardar maçı
Fenerbahçe Vardar maçını yönetecek hakem belli oldu
İlgili Haberler
TÜBİTAK

Eski TÜBİTAK çalışanı 5 kişi hakkında gözaltı kararı

istanbulda yağış

Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağış başladı

şeytan sofrası yangın

Bakan Eroğlu açıkladı, Şeytan Sofrasındaki yangın sabotaj mı

istanbul hava durumu

Uzmanlardan İstanbul için uyarı üstüne uyarı

Son Dakika Haberleri
Christina Milian

Christina Milian da flamingo modasına uydu

Fenerbahçe-Vardar

Fenerbahçe Vardar maçı canlı yayın bilgileri

fenerbahçe vardar maçı

Fenerbahçe Vardar maçını yönetecek hakem belli oldu

Hülya Avşar

Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarıyor

 Yazarlarımız
eser Nisan Yağmur

Londra'da Grafiti Savaşı

3 sanatçıdan oluşan 2 takım, 14,5 m duvar, Sadece siyah,beyaz boya, 90 dakika... Geçen hafta Londra'nın sanat merkezi Villiage Underground'da yapılan ve artık gelenekselleşen grafiti savaşı "Screet Walls" ın ...

Devam