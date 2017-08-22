Seyir halindeki araç cayır cayır yandı

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki araç seyir halindeyken yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araç tamamen küle döndü

Yangın, saat 20.00 sıralarında Gürsu TOKİ Dışkaya yolunda meydana geldi. Sürücüsü alınamayan otomobil, hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.Otomobilin yandığını farkeden sürücü aracını kenarı çekerken, yoldan geçenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, araç tamamen küle döndü.