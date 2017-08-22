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Meteorolojiden o illerde yaşayanlar için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

istanbul şiddetli yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesinde bu sabah şiddetli yağış bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada  “İstanbul il genelinde bugün gök gürültülü sağanak yağmurun yeniden kuvvetlenerek özellikle Anadolu yakasında daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak oluşu nedeniyle oluşacak kararsız hava koşulları nedeniyle hortum ile kısa süreli dolu yağışı, şimşek, yıldırım, gök gürültülü kısa süreli kuvvetli yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor” uyarısı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da “Vatandaşlarımızın meteorolojik gelişmelere dikkat etmesi, uyarılara hassasiyet göstermesi, mümkün mertebe toplu araçları kullanması tavsiye ediliyor” diyerek vatandaşları uyardı.

SİGORTA ŞİRKETLERİ ‘SMS’LE UYARDI

İstanbul’da sabah beklenen kuvvetli yağış ve dolu tehlikesine karşı sigorta şirketlerinden uyarı geldi. Bir önceki dolu da 150 bin aracın hasar gördüğü İstanbul’da müşterilerine SMS ve mail yollayan şirketler, “Olası su baskını, sel ve dolu tehlikesine karşı gerekli tedbirleri alınız. Aracınızı mümkünse kapalı otoparka bırakınız” mesajı attı.


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