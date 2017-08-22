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Bomba yüklü araç içindeki teröristlerle birlikte imha edildi

bomba yüklü araç

Van'ın şehir merkezinde planlanan bir eylemde kullanılmak istenen bomba yüklü araç ve Gürpınar ilçesi kırsalındaki 2 teröristle beraber etkisiz hale getirildi

Van Valiliği tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik ağır bir darbe vurulduğu açıklanırken, teröristlerin kanlı planının son anda engellendiği vurgulandı. İşte Valilik tarafından yapılan o açıklama:

"21 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar ilçesi kırsalından, Van il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan bombalı araç, İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonla, içerisindeki 2 terör örgütü mensubu ile etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin temini için bölgede operasyonlar devam etmektedir."

 

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