Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/08/2017 20:46

Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyi ve Diyarbakır'da saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı sonucunda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenledi. Harekatta, 3 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait 3 silah mevzisi de imha edildi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde icra edilen operasyonda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına, silahlı İHA ile hava harekatı düzenlendi.İcra edilen hava harekatı sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 dolu şarjör ve 4 el bombası ele geçirildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
terör operasyon

Bombalı araç teröristlerle beraber etkisiz hale getirildi

Van'da teröristlere ait bombalı araç ve Gürpınar ilçesi kırsalındaki 2 teröristle birlikte etkisiz hale getirildi

Muhittin Demirel

Genç doktor yaşam savaşını kaybetti

Akciğer yetmezliği olan ve beyin ölümü gerçekleşen bir kız öğrenciden alınan organ nakledilen 29 yaşındaki kardiyoloji uzmanı Muhittin Demirel yaşam savaşını kaybetti

Kadir Topbaş

Kadir Topbaş'tan İstanbullu vatandaşlara yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, kentte yaşayan vatandaşları yağış konusunda uyardı