Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/08/2017 20:28

Bombalı araç teröristlerle beraber etkisiz hale getirildi

terör operasyon

Van'da teröristlere ait bombalı araç ve Gürpınar ilçesi kırsalındaki 2 teröristle birlikte etkisiz hale getirildi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte yapılan başarılı operasyonlar sonucunda büyük kayıplar veren terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurulduğu bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar ilçesi kırsalından, Van il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan bombalı araç, İl Jandarma

Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonla, içerisindeki 2 terör örgütü mensubu ile etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin temini için bölgede operasyonlar devam etmektedir." 

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