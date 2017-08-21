Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/08/2017 16:59

Genç doktor yaşam savaşını kaybetti

Muhittin Demirel

Akciğer yetmezliği olan ve beyin ölümü gerçekleşen bir kız öğrenciden alınan organ nakledilen 29 yaşındaki kardiyoloji uzmanı Muhittin Demirel yaşam savaşını kaybetti

Başkent Ankara'da Yüksek İhtisas Hastanesinde akciğer yetmezliği teşhisi konulan ve organ nakli ile hayata tutunma umudu doğan Demirel'in, sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini bildiren Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, yapılan nakil ile umutlandıklarını ancak bugün Demirel'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Organ bağışı için sosyal medyadan başlattıkları kampanyanın kısa sürede yaklaşık 10 milyon kişiye ulaşması nedeniyle uygun akciğer bulunduğunda çok sevindiklerini belirten Yavuz, Demirel'in hayata tutunması için kampanya süresince destek veren herkese teşekkür etti.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan Muhittin Demirel, zatürre belirtisiyle çalıştığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Daha sonra Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edilen Demirel'e burada akciğer yetmezliği teşhisi konulmuştu.

Organ bağışı için Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneğinin öncülüğünde sosyal medyada kampanya yürütülmüştü. Bir süre sonra Hatay'da üniversiteye hazırlanan ve yüksekten düşme nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen genç kızın akciğeri, Demirel'e nakledilmişti.Demirel'in cenazesinin Çorum'da kılınacak cenaze namazının adından toprağa verileceği öğrenildi.

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