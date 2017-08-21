Kadir Topbaş'tan İstanbullu vatandaşlara yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, kentte yaşayan vatandaşları yağış konusunda uyardı

Kadir Topbaş yaptığı açıklamada, “İstanbul yağış ortamına girdi. Sabah erken saatlerden itibaren Sarıyer, Beykoz ve Şile bölgelerinde yoğun bir yağış görüldü. Meteorolojik uyarılara göre bu gece, sabah yağış olabilir. Gezegenimiz mevsim dengesinin dışına çıktı. Biz çevreyi kirletirsek, çevreye saygı göstermezsek gezegen yaşanmaz hale gelir. Vatandaşlarımızın meteorolojik gelişmelere dikkat etmesi, uyarılara hassasiyet göstermesi, mümkün mertebe toplu araçları kullanması tavsiye ediliyor. ‘Nem oranı aniden soğuyarak buza dönüşüp dolu olabilir’ deniyor. Bunları beraberce yaşamalıyız. Sadece idarecilerin tedbir alması yetmiyor. Her birey bu hassasiyeti gösterirse sıkıntısız bir dönemi geride bırakırız” açıklamasında bulundu.

Yağışların ardından nerede, neler yapılması gerektiğinin tespiti için ‘İstanbul’da su birikme haritaları’ yapılması yönünde talimat verdiğini söyleyen Topbaş, “İstanbul’un ana arterleri ve meydanları başta olmak üzere ‘su birikme haritaları çıkartın’ dedim. Kameralarla tespit edin. Yağışta sular nerelerde birikiyor, tedbirleri alalım, ona göre çalışalım. Haritalar çıkartılacak, nerede su birikiyor, nerede yoğunluk oluşuyor” diye konuştu.