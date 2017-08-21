Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/08/2017 16:46

Türk hacı adaylarının konakladığı otelde yangın

hacı adayları otel yangını

Mekke'de Türk hacı adaylarının konakladığı otelde yangın çıktı

Sivil Savunmalığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin Al Aziziyah ilçesinde Türk hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktı. Yangın sonucunda ölü veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Sivil Savunma sözcüsü Nayef El Şerif tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda can kaybı olmadığı belirtilirken yangının otelin 8 katındaki klima ünitesinin yanması sonucu olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Çoğunluğunu Türk ve Yemenli müşterilerin oluşturduğu ve hiç boş yer olmadığı belirtilen 600 kişilik otel tahliye edildirken müşterilerin otele geri dönme hazırlığı yaptığı belirtildi.Eylül ayının ilk haftası gerçekleştirilecek olan hac ibadeti için Mekke'ye yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın gitmesi bekleniyor.

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