Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/08/2017 09:00

Dikkat, Gök gürültülü sağanak yağış bugün başlayacak

dolu yağışı

Meteoroloji̇ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından alınan tahminlere göre İstanbul'da bugünden itibaren yeniden gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji tarafından alınan bilgiye göre sıcak havalar yerini serin havaya bırakacak. İstanbul'da bu geceden itibaren gök gürültüsü, yıldırım ve dolu yağışı da bekleniyor.  Bugün itibariyle Türkiye’nin iç, batı ve kuzey kesimlerinin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışlarla beraber hava da birkaç derece serinleyecek.

Yurdu etkisi altına alacak yağmur etkisini Çarşamba gününe kadar sürdürecek. Yağmur İstanbul’un yanı sıra, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Ordu ve İzmir’in doğu ilçelerinde etkili olacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
sigara içme yasağı

Özel araçlarda sigara içmek yasak olacak

Toplu taşıma araçlarında sigara kullanımı yasaktı. Şimdi ise bu yasak özel araçları da kapsamak üzere genişletiliyor

deprem haberleri

Deprem uzmanı açıkladı, Bodrum'daki sarsıntılar büyük depremin habercisi mi

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bodrum'da meydana gelen ardı ardına sarsıntılar ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu

Fenerbahçe Trabzonspor

Türkiye bu maça kilitlendi, işte Fenerbahçe Trabzonspor ilk onbirler

Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbul'da yaptığı son 27 maçın 23'ünde rakibine en az bir gol atmayı başardı.