Dikkat, Gök gürültülü sağanak yağış bugün başlayacak

Meteoroloji̇ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından alınan tahminlere göre İstanbul'da bugünden itibaren yeniden gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji tarafından alınan bilgiye göre sıcak havalar yerini serin havaya bırakacak. İstanbul'da bu geceden itibaren gök gürültüsü, yıldırım ve dolu yağışı da bekleniyor. Bugün itibariyle Türkiye’nin iç, batı ve kuzey kesimlerinin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışlarla beraber hava da birkaç derece serinleyecek.

Yurdu etkisi altına alacak yağmur etkisini Çarşamba gününe kadar sürdürecek. Yağmur İstanbul’un yanı sıra, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Ordu ve İzmir’in doğu ilçelerinde etkili olacak.