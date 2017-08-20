Türkiye bu maça kilitlendi, işte Fenerbahçe Trabzonspor ilk onbirler

Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbul'da yaptığı son 27 maçın 23'ünde rakibine en az bir gol atmayı başardı.

Avrupa Spor- işte ilk onbirler. Fenerbahçe: İsmail, Mehmet Topal, Josef, Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Dirar, Giuliano, Valbuena ve Soldado. Trabzonspor: Durica, Olcay, Esteban, Pereira, Uğur, Mas, Bongonda, Okay, Kucka, Yusuf Yazıcı ve Burak.

Fenerbahçe Cephesi

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 57 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 19 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 82, Trabzonspor ise 53 gol attı.Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 20, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 17 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Trabzonspor Cephesi

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında son yıllarda deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor.Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 27 maçta yalnızca bir kez galip gelebildi.20 Mart 1993'te Kadıköy'de yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı 25 lig, birer Türkiye Kupası ve jübile maçı olmak üzere toplam 27 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 10'unda berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde yalnızca 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazanabildi.Karadeniz ekibi, bu süreçte kalesinde 46 gol görürken, rakip fileleri 23 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbul'da yaptığı son 27 maçın 23'ünde rakibine en az bir gol atmayı başardı.