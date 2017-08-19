Patlama sonrası korkutan yangın, ölü ve yaralılar var

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Dokumacılar Sanayi Sitesi'nde kapı menteşesi üretimi yapan bir işyerinde bu öğlen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekipler müdahale etti

Yoğun duman nedeniyle 4 katlı sitede çok sayıda kişi mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti, mahsur kalanlar dışarıya çıkarıldı. Olayın ardından 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.