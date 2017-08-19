Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı

Diyarbakır'ın Şeyh Sait Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çekiçle saldıran bir kişi polis tarafından gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi’ndeki Şeyh Sait Meydanı’nda bulunan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü yanında 2 çocukla tasvir eden anıta bu öğle saatlerinde elinde çekiçle sakallı bir kişi geldi. Anıtın kaidesine tırmanan saldırgan elindeki Atatürk’ün heykeline vurmaya başladı. Çekici heykelin göğüs ve el bölümlerine peş peşe vuran saldırganı , Şeyh Sait Meydanı köşesindeki uygulama noktasında polisler fark ederek hemen müdahale etti. Polislerin etkisiz hale getirdiği saldırganın 30 yaşında İbrahim Yeşil olduğu açıklandı. Gözaltına alınan Yeşil'in emniyetteki sorgusu sürüyor.