Ana Sayfa | TÜRKİYE 19/08/2017 16:16

Meslektaşının silahı ateş alan polis şehit düştü

kırıkkale şehit haberleri

Meslektaşının silahı yanlışlıkla ateş alan Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda bir polis memuru şehit düştü

Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nun nizamiyesinde nöbet tutan 3 aylık polis memuru Gürbüz Mustafa Çiftçi'nin (24) yanındaki arkadaşı polis memuru B.Ö'nün silahı kazara ateş aldı. B.Ö'nün silahından çıkan kurşun, önce kendi eline daha sonra da duvardan sekerek Çiftçi'ye isabet etti.Ağır yaralanan Çiftçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Çiftçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis memurunun cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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