Durdurulan araçta 5 DAEŞ'li terörist yakalandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda DAEŞ üyesi 5 kişi gözaltına alındı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ve MİT ekipleri, DEAŞ üyesi olduğunu tespit ettikleri zanlıları takibe aldı.Ekipler, İskenderun-Antakya karayolu Topboğazı yakınlarında 31 RT 300 plakalı otomobili durdurdu. Araçtaki 5 kişiden 4'ü yere yatarak teslim oldu. Bir zanlı ise polise saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine ayağından vurulan zanlı, etkisiz hale getirildi.Operasyon nedeniyle karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Ulaşıma kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.Bomba imha ekiplerinin araçtaki araması sürüyor.