Ana Sayfa | TÜRKİYE 19/08/2017 16:11

Durdurulan araçta 5 DAEŞ'li terörist yakalandı

daeş şüphelisi

Hatay'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda DAEŞ üyesi 5 kişi gözaltına alındı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ve MİT ekipleri, DEAŞ üyesi olduğunu tespit ettikleri zanlıları takibe aldı.Ekipler, İskenderun-Antakya karayolu Topboğazı yakınlarında 31 RT 300 plakalı otomobili durdurdu. Araçtaki 5 kişiden 4'ü yere yatarak teslim oldu. Bir zanlı ise polise saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine ayağından vurulan zanlı, etkisiz hale getirildi.Operasyon nedeniyle karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Ulaşıma kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.Bomba imha ekiplerinin araçtaki araması sürüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
zeytinburnu yangın

Patlama sonrası korkutan yangın, ölü ve yaralılar var

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Dokumacılar Sanayi Sitesi'nde kapı menteşesi üretimi yapan bir işyerinde bu öğlen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekipler müdahale etti

atatürk anıtı

Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı

Diyarbakır'ın Şeyh Sait Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çekiçle saldıran bir kişi polis tarafından gözaltına alındı

kırıkkale şehit haberleri

Meslektaşının silahı ateş alan polis şehit düştü

Meslektaşının silahı yanlışlıkla ateş alan Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda bir polis memuru şehit düştü