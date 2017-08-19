Ana Sayfa | TÜRKİYE 19/08/2017 14:18

Feci kazada can veren işçiler için son görev

fındık işçileri cenaze

Sakarya'da fındık işçilerinin içinde bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 işçi için cenaze töreni düzenlendi

Sakarya’nın hendek ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Şengül Akman (50), Çiçeği Çapat (39), Bahar Çağatay (15), Bedran Çağatay (54), Nildanur Akman (13), Faruk Boz (38) ve Gülistan Boz’un (18) bugün sabah saatlerinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Hububat Ticaret Merkezi’nde bulunan Şeyh Şerif Kahraman Camisi’nde toplu cenaze namazı kılındı.Namaza Mardin Valisi Mustafa Yaman, merkez ve bağlı ilçe kaymakamları, askeri ve emniyet yetkilileri ile birlikte kazada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.Namazın ardından cenazeler toprağa verilecekleri Kızıltepe, Ömerli ve Yeşilli ilçelerine götürüldü.

 

 

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