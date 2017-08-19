Ana Sayfa | TÜRKİYE 19/08/2017 14:13

Barcelona'da yaralanan Türk vatandaşın fotoğrafı ortaya çıktı

Emre Eroğlu

Barcelona'da geçtiğimiz gün yaşanan terör saldırısında yaralanan Türk işadamı Emre Eroğlu’nun hastanede çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

Barselona Başkonsolosluğu,  Emre Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve herkese selamının iletilmesini  istediğini aktardı.  33 yaşındaki Türk işadamının saldırıda ayağı kırılmış, kaldırıldığı hastanede ameliyat edilmişti.

Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, Barselona Başkonsolosluğu yetkililerinin Emre Eroğlu ile yakından ilgilendiğini söylemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Eroğlu’nun ailesini arayarak sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

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