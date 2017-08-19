Şeytan Sofrasında çıkan yangında sabotaj iddiası

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde bulunan Şeytan Sofrası adlı alanda çıkan yangın uzun çabalar sonucunda söndürülmüştü. Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü kanıtladı

Seytan sofrasında çıkan yangınla ilgili vahim bir iddia ise Ayvalık Tabiat Parkı Sözcüsü Nebahat Dinler ile Platformun Yürütme Kurulu Üyesi Erhan Çiftçi'den geldi. Dinler, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın Türkiye’nin yüz ölçümü olarak en büyük doğal sit alanı olduğunu hatırlatarak, parkın Ayvalık’ın en önemli hazinesi olduğunu savundu.

Dinler, "Tam da bu yangın, tabiat parkının en güzel alanlarından biri olan Cennet Koyu'nda yaşandı. Türkiye’de her doğal parkın giriş ve çıkışları Orman Müdürlükleri tarafından denetim altındadır. Tabiat Parklarında herkes elini kolunu sallayarak gezemez. Bu parklarda ateşle piknik yapılamaz. Herhangi bir patika yol açılamaz. Parktaki bitkiler toplanamaz. Hayvan otlatılamaz. Bunların hepsinin yönetmeliği var ancak uygulamaya geldiğinde bu konuda yeterli kontrol elemanlarının bulunmadığını görüyoruz. Ama Ayvalık Tabiat Parklarını koruması gereken Milli Parklar Müdürlüğünün Burhaniye’de olması da ayrıca düşündürücüdür” dedi.

Yangının çıktığı alana gidip, yakından inceleyen Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Erhan Çiftçi ise yangın alanından çok kötü duygularla ayrıldığını anlatarak, "Yangın çok geniş bir alanda etkili olmuş. ‘can kaybı yok’ diyorlar ama oradaki ağaçlar ve kuşların hepsi birer canlıydı. Yanan bölge Ayvalık’ın en güzel doğal ortamlarını içinde barındıran bir alandı. Gerçekten acı verici bir yangın. Yangının çıkış noktası deniz kıyısından uzak. Yani bir sigara izmariti ya da piknikçi ateşiyle başlamış olabilme ihtimali bana göre yok. Zaten o bölgede çoban ateşi de olmaz, çünkü bölgede hayvancılık yapılmıyor. Bu yüzden de yangın bana göre şaibeli bir yangındır" dedi.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkının daha ciddi koşullarda koruma altına alınması gerektiğinin altını çizen Erhan Çiftçi, "Tabiat Parkımızı ziyaret edenler için ancak Alan Kılavuzları ile giriş serbest olmalı. Bunun dışında herkes bu parka canı istediğinde girememeli, ateş yakamamalı, mangal yapamamalı ve park asla yapılaşmaya açılmamalıdır. Tabiat Parkımızın korunmasını istiyoruz. Bunun dışına park alanı içerisinde bulunan binaların elektrik kablolarının tabiat parkının içerisinden geçmemesi gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet