Ana Sayfa | TÜRKİYE 19/08/2017 09:17

Kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı

hayvan pazarı

Kurban Bayramına sayılı günler kaza hayvan pazarına götürülen kurbanlıklar kaçınca ortalık birbirine girdi

Kurban Bayramına az günler kala Erzurum hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor. Erzurum'un Aziziye İlçesindeki hayvan pazarında vatandaşlar aldıkları kurbanlık hayvanlarını götürmeye başladı. Hayvan pazarından aldıkları kurbanlıkları götüren vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yükleme sırasında sahiplerinin ellerinden kaçan bazı büyükbaş hayvanlar, ortalığı karıştırdı. Sahiplerine zor anlar yaşatan kurbanlıklar çevredeki besicilerin yardımıyla bir ahırın içerisine kapatılarak yakalandı.Kaçan hayvanlara bazı besicilikle uğraşan vatandaşların kürekle vurmaları da objektiflere yansırken, tepkiye neden oldu.

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