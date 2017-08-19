Ana Sayfa | TÜRKİYE 19/08/2017 09:09

Kendini patlatan 2 teröristin evinden çıkanlar şok etti

terör operasyonu

Tunceli'de güvenlik güçlerine teslim olmayarak kendini patlatan teröristlerin evinden cephanelik çıktı

Olay, bugün sabah saatlerinde Hozat ilçesi Yenidoğdu köyünde bir evde meydana gelmişti. MKP terör örgütü üyesi 2 teröristi tespit eden İl Jandarma Komutanlığı timleri operasyon düzenlemişti. Teröristler 'teslim ol' çağrısına karşı teslim olmayı kabul etmeyip, kendilerini evin banyosunda el bombası ile patlatarak ölmüştü.

Valilik, güvenlik güçlerinin evde yaptığı aramada, 2 adet kaleşnikof, 7 şarjör, çok sayıda mermi, 2 adet tabanca, 3 el bombası, 2 adet dürbün, 2 adet şemsiye,1 adet fotoğraf Makinesi, 1 EYP düzeneği ve bu düzenekte kullanılmak üzere hazırlanmış tüp ele geçirildiğini bildirdi.

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