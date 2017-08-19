Alperen'in gittiği okulun müdürü hakkında flaş karar

3 yaşındaki Alperen Sakin'in okul servisinde unutulup havasızlıktan hayatını kaybetmesinin ardından okul sahibi tutuklandı

3 yaşındaki Alperen Sakin, İzmir'in Çığlı ilçesindeki bir anaokulun servisinde unutulup saatlerce kapalı kalmasının ardından hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında anaokulunun süresiz kapatılması kararı alındı. Olayın peşine düşen müfettişler, olayda hayatını kaybeden Alperen Sakin’in okula resmi kaydının bulunmadığını da tespit ederek, durumu raporda aktardı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığının da yine olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

3 yaşındaki Alperen'in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülürken, okulun sahibi Yurdagül İşgören hakkında akşam saatlerinde yakalama kararı çıkarıldı. Anaokulu sahibi Yurdagül İşgören çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan rehber personel D.K.’nın tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edildiği, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.