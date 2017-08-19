Ana Sayfa | TÜRKİYE 19/08/2017 08:57

Alperen'in gittiği okulun müdürü hakkında flaş karar

Alperen

3 yaşındaki Alperen Sakin'in okul servisinde unutulup havasızlıktan hayatını kaybetmesinin ardından okul sahibi tutuklandı

3 yaşındaki Alperen Sakin, İzmir'in Çığlı ilçesindeki bir anaokulun servisinde unutulup saatlerce kapalı kalmasının ardından hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında anaokulunun süresiz kapatılması kararı alındı. Olayın peşine düşen müfettişler, olayda hayatını kaybeden Alperen Sakin’in okula resmi kaydının bulunmadığını da tespit ederek, durumu raporda aktardı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığının da yine olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

3 yaşındaki Alperen'in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülürken, okulun sahibi Yurdagül İşgören hakkında akşam saatlerinde yakalama kararı çıkarıldı. Anaokulu sahibi Yurdagül İşgören çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan rehber personel D.K.’nın tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edildiği, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
zeytinburnu yangın

Patlama sonrası korkutan yangın, ölü ve yaralılar var

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Dokumacılar Sanayi Sitesi'nde kapı menteşesi üretimi yapan bir işyerinde bu öğlen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekipler müdahale etti

atatürk anıtı

Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı

Diyarbakır'ın Şeyh Sait Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çekiçle saldıran bir kişi polis tarafından gözaltına alındı

kırıkkale şehit haberleri

Meslektaşının silahı ateş alan polis şehit düştü

Meslektaşının silahı yanlışlıkla ateş alan Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda bir polis memuru şehit düştü