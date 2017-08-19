İstanbul'da 5 bin polisle helikopter destekli operasyon

İstanbul'un 39 ilçesinde 5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürü öncülüğünde kent genelinde dün akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik, mali suçlar, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 20 farklı ekipten 5 bin polis katıldı.Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, deniz polisi ve polis helikopteri de destek verdi.Yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.