Tahliye edilen Atalay Demirci hakkında flaş gelişme

FETÖ sanığı Atalay Demirci'nin tahliye edilmesi kararının ardından yapılan itiraz bir üst mahkeme tarafından reddedildi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, dün görülen duruşmada, ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Atalay Demirci, etkin pişmanlıktan yararlanması göz önünde bulundurularak, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti.Verilen bu karardan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirci’nin kaçma şüphesi, hakkındaki suçlamaya ilişkin öngörülen ceza miktarı ve delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep ederek karara itiraz etti.