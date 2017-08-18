Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/08/2017 18:11

Adana'ya düşen İHA bomba yüklüymüş

iha

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nin kırsal alanına dün gece düşen ABD Hava Kuvvetleri'ne ait İHA'nın bomba yüklü olduğu, ancak düşme sırasında bombaların patlamadığı öğrenildi

İncirlik Üssü'nden kalkan ve saat 22.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün babası Ali Sözlü'ye ait araziye düşen hava aracı, paniğe neden oldu. Çevrede oturanların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri de çıkan yangını söndürdü.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait İHA olduğu belirtilen hava aracının üzerinde bomba yüklü olduğu ancak düşme sırasında bu bombaların patlamadığı açıklandı. ABD'li yetkililer tarafından dün gece keşif yapılan alanda enkaz kaldırma çalışmalarının da devam ettiği, İHA üzerindeki mühimmatın kontrol altında olduğu belirtildi.

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