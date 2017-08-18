Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/08/2017 18:06

Son dakika, Muğla açıklarında peş peşe korkutan deprem

deprem haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 15.47'de 4,4 şiddetinde, saat 17.10’da ise 4,5 şiddetinde ardı ardında deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 15.47’de, Bodrum açıkları Gökova Körfezi’nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

Gökova Körfezinde 4.5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.Saat 17.10'da Gökova Körfezinde 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) verilerine göre saat 17.10'da 7.04 kilometre derinlikte meydana gelen 4.5 şiddetindeki deprem Muğla ve çevre ilçelerde de hissedildi.

 
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