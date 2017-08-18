Karton fabrikası alev alev yandı

İstanbul Halkalı'da bulunan bir karton fabrikasında çıkan yangın 2 saatin ardından kontrol altına alındı

İstanbul Halkalı'daki bir karton fabrikasının bahçesindeki karton balyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yanmaya başladı. Saat 14.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken söndürme için havadan destek istendi. Alevlere olay yerine gelen yangın söndürme helikopteri de müdahale eti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.