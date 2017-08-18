Dikkat, gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteorolojiden alınan son bilgiye göre Muğla'nın iç kesimleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

“Yapılan son analiz ve Meteoroloji radarlarından alınan görüntülere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Muğla’nın iç kesimlerinde (Muğla Merkez, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula ve Köyceğiz) kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım riski ve dolu yağışı) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”