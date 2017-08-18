Alperen'in okulu ile ilgili flaş karar

İzmir'de okul servisinde havasız kalarak can veren 3 yaşındaki Alperen'in gittiği anaokulu süresiz olarak kapatıldı

3 yaşındaki Alperen Sakin, Çiğli ilçesindeki bir anaokulun servisinde unutulup saatlerce kapalı kalmasının ardından hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin tepki gösterdiği acı olayın ardından alınan son bilgiye göre soruşturma kapsamında anaokulunun süresiz kapatılmasına karar verildi. Olayın peşine düşen müfettişler, olayda hayatını kaybeden Alperen Sakin’in okula resmi kaydının bulunmadığını da tespit ederek, durumu raporda aktardı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığının da yine olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.