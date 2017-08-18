CHP liderinden kazada yaralanan gence büyük yardım

7 kişinin can verdiği 9 kişininse yaralandığı kazanın ardından Sakarya'ya giden CHP lideri kazada annesi ve 2 kardeşini kaybeden 16 yaşındaki Veysel Akman'ı hastanede ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybetti, 9 kişinin yaralandığı kazanın ardından Hendek’e gitti. CHP lideri, cenazelerin bulunduğu ve yaralıların tedavi gördüğü Hendek İlçe Devlet Hastanesi’nde başhekim Dr. Sedat Aydın ile görüşerek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, feci kazada annesi, erkek kardeşi ve kız kardeşini kaybeden, kaza sırasında traktörün römorkundan atlayarak yaralı kurtulan 16 yaşındaki Veysel Akman’ı ziyaret etti.

Gencin özel okula gitmek için ihtiyacı olan parayı kazanmak için fındık toplamaya geldiğini öğrenen Kılıçdaroğlu, “Özel okula giderse eğitim masraflarını ben karşılayacağım. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmen diliyorun. Buraya ekmek parası için gelmişler. Traktörün freninin patladığı ifade edildi, raporlarla bütün ayrıntılar ortaya çıkar. Ekmek parası için mücadele eden, para kazanmak için gelen bir genç çocuğumuz da özel okula gitmek için geldiğini ifade etti. Buradan kazandığı parayla okul masraflarını vereceğini söyledi. Frenin patladığını hissettiği için kendisini traktörden attığını ifade etti, sanıyorum ciddi bir sorunu yok. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Devletimiz, hastanemiz, başhekimlerimiz ellerinden geleni yapmışlar. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz, inşallah bir daha böyle şeyler olmaz” açıklamasında bulundu.